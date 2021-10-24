Адвокаты Саакашвили требуют его немедленной госпитализации в обычную больницу

Адвокаты настаивают на переводе Михаила Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику. По словам одного из защитников третьего президента Ники Гварамия, в больнице при пенитенциарном учреждении нет необходимого для диагностики оборудования.

Гварамия подчеркнул, что состояние здоровья экс-президента тяжелое, существует риск сердечной недостаточности. При этом, он отметил, что в тюремной больнице безопасность Саакашвили не будет обеспечена должным образом.

Напомним, ранее Минюст дал добро на размещение экс-президента в клинике при тюрьме, пообещав, что все меры предосторожности будут предприняты.

«Причиной перевода Михаила Саакашвили в тюремную клинику, согласно Минюсту, якобы является его безопасность. На самом же деле все наоборот. Его перевод туда содержит риски для безопасности, это будет инициировано действующими сегодня властями и закончится ликвидацией Саакашвили. Мы располагаем такой информацией и прямо заявляем, что в том числе из соображений безопасности Михаил Саакашвили не будет переведен в тюремную больницу.

Требуем немедленно, в ближайшие часы решить вопрос о госпитализации и исключить тюремную больницу», — заявил Гварамия.

Напомним, вечером 23 октября Саакашвили осмотрел его лечащий врач Николоз Кипшидзе, специально для этого прибывший из США в Грузию. Как заявил доктор, состояние экс-президента может ухудшиться в любой момент, поэтому его нужно перевести в многопрофильную клинику.

Напомним также, что Михаила Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. С тех пор экс-президент не употребляет пищу в знак протеста. Рацион политика состоит только из воды и чая.