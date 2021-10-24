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Scientist introduces sample of Covid-19 in a biohazard bag, conceptual image

COVID-19 в Грузии: статистика 24 октября

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлено 3 436 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 692 240-ка.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 1 208;
  • Имерети – 729;
  • Кахети – 539;
  • Самегрело – Земо Сванети – 235;
  • Шида Картли – 195;
  • Квемо Картли – 221;
  • Мцхета-Мтианети – 48;
  • Аджария – 87;
  • Самцхе-Джавахети – 68;
  • Гурия – 98;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 8.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 4 483 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 630 961 лицо. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 43 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 9 742 случая летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 51 511 (-1090). Из этого числа 1 490 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 309 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 041 человек;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 957 человек;
  • В карантинных пространствах находятся – 51 человек;
  • Проходят лечение на дому – 44 513 человек;
  • На самоизоляции находятся – 38 487 человек.

За последние 24 часа было проведен 32 031 тест. В том числе 19 618 исследований на антиген и 12 393 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 10,73%. Показатель за последние 14 дней – 9,06%.

 

SOVA

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