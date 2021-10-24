COVID-19 в Грузии: статистика 24 октября

В Грузии за сутки выявлено 3 436 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 692 240-ка.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 1 208;
- Имерети – 729;
- Кахети – 539;
- Самегрело – Земо Сванети – 235;
- Шида Картли – 195;
- Квемо Картли – 221;
- Мцхета-Мтианети – 48;
- Аджария – 87;
- Самцхе-Джавахети – 68;
- Гурия – 98;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 8.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 4 483 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 630 961 лицо. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 43 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 9 742 случая летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 51 511 (-1090). Из этого числа 1 490 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 309 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 041 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 957 человек;
- В карантинных пространствах находятся – 51 человек;
- Проходят лечение на дому – 44 513 человек;
- На самоизоляции находятся – 38 487 человек.
За последние 24 часа было проведен 32 031 тест. В том числе 19 618 исследований на антиген и 12 393 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 10,73%. Показатель за последние 14 дней – 9,06%.