COVID-19 в Грузии: статистика 24 октября

В Грузии за сутки выявлено 3 436 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 692 240-ка.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 208;

Имерети – 729;

Кахети – 539;

Самегрело – Земо Сванети – 235;

Шида Картли – 195;

Квемо Картли – 221;

Мцхета-Мтианети – 48;

Аджария – 87;

Самцхе-Джавахети – 68;

Гурия – 98;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 8.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 4 483 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 630 961 лицо. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 43 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 9 742 случая летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 51 511 (-1090). Из этого числа 1 490 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 309 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 041 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 957 человек;

В карантинных пространствах находятся – 51 человек;

Проходят лечение на дому – 44 513 человек;

На самоизоляции находятся – 38 487 человек.

За последние 24 часа было проведен 32 031 тест. В том числе 19 618 исследований на антиген и 12 393 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 10,73%. Показатель за последние 14 дней – 9,06%.