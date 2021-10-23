В столице Грузии назвали «почетных граждан Тбилиси»

В Тбилиси в рамках празднования дня города состоялась церемония награждения званием «Почетный тбилисец» 2021 года. Мероприятие прошло в соответствии с Covid-регуляциями: количестве гостей было ограничено, церемония транслировалась в прямом эфир по телевидению и в соцсетях.

Торжественные мероприятия по случаю Тбилисоба – дня столицы Грузии – были отменены в связи с трагедией в Батуми. В результате обрушения жилого дома 8 октября там погибли девять человек.

«Нет ничего лучше этого всеобщего праздника и осеннего веселья. Но когда дело касается человеческой жизни, все меркнет. Чувства солидарности, сопереживания друг другу в горе всегда занимало особое место в Тбилиси. И сегодня, когда вся страна оплакивает страшную трагедию в Батуми, мы не могли не принять решение об отмене мероприятий по празднованию Тбилисоба и передать предназначенные для этого средства пострадавшим семьям. Поэтому в этом году Тбилисоба ограничатся лишь одной особой традицией – награждением заслуженных, выдающихся людей званием «Почетного тбилисца», — сказал мэр столицы Каха Каладзе.

В этом году почетными гражданами Тбилиси стали академик Рисмаг Гордезиани, профессор Акакий Надареишвили, профессор Ираклий Павленишвили, профессор Рамаз Курашвили, фотограф и заслуженный мастер спорта Давид Квачадзе, главный специалист Службы уборки города, проработавшая в муниципалитете 49 лет Лили Кинцурашвили, актер Элгуджа Бурдули, ученый-физик Паата Кервалишвили, филолог и литератор Инга Джибути, писатель и поэт Бадри Кутателадзе, театровед и журналист Григол Чигогидзе, академик Давид Мусхелишвили, слесарь, заслуженный сотрудник метрополитена Гиви Гамбашидзе.