Участникам поисково-спасательной операции в Батуми вручили медали

10 пожарным-спасателям, участвовавшим в поисковой операции на месте обрушения жилого дома в центре Батуми, вручены специальные медали. Об этом сообщает министерство внутренних дел Грузии.

«За выдающийся высокий профессионализм , а также за участие в спасательных работах, проводимых в опасных для здоровья и жизни условиях, пожарные-спасатели награждены ведомственными медалями за отвагу», — говорится в заявлении МВД.

Во время церемонии вручения была объявлена минута молчания в память о гражданах, погибших в результате трагедии. Жертвами обрушения, произошедшего 8 октября, стали девять человек, в том числе трое детей.

Отметим также, что, по данным министерства, всего в операции было задействовано 426 спасателя. Они работали на месте обрушения в течение 29 часов. В МВД сообщили, что все они были поощрены на службе.