Коронавирус в Грузии: статистика 23 октября

В Грузии за сутки выявлено 4 467 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 688 804-х.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 1 462;
- Имерети – 876;
- Кахети – 734;
- Самегрело – Земо Сванети – 322;
- Шида Картли – 300;
- Квемо Картли – 283;
- Мцхета-Мтианети – 123;
- Аджария – 119;
- Самцхе-Джавахети – 107;
- Гурия – 78;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 63.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 1 790 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 626 478 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 42 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 9 699 случаев летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 52 601 (+2 635). Из этого числа 1 425 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 304 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 5 925 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 993 человека;
- В карантинных пространствах находятся – 51 человек;
- Проходят лечение на дому – 45 683 человека;
- На самоизоляции находятся – 38 248 человек.
За последние 24 часа было проведено 52 487 тестов. В том числе 31 051 исследование на антиген и 21 436 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 8,51%. Показатель за последние 14 дней – 8,94%.