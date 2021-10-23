Коронавирус в Грузии: статистика 23 октября

В Грузии за сутки выявлено 4 467 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 688 804-х.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 462;

Имерети – 876;

Кахети – 734;

Самегрело – Земо Сванети – 322;

Шида Картли – 300;

Квемо Картли – 283;

Мцхета-Мтианети – 123;

Аджария – 119;

Самцхе-Джавахети – 107;

Гурия – 78;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 63.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 1 790 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 626 478 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 42 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 9 699 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 52 601 (+2 635). Из этого числа 1 425 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 304 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 5 925 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 993 человека;

В карантинных пространствах находятся – 51 человек;

Проходят лечение на дому – 45 683 человека;

На самоизоляции находятся – 38 248 человек.

За последние 24 часа было проведено 52 487 тестов. В том числе 31 051 исследование на антиген и 21 436 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 8,51%. Показатель за последние 14 дней – 8,94%.