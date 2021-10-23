Отказ от «братской духовной связи»

Все началось с обращения «Церковного Совета Абхазской Православной Церкви к Его Святейшеству, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и Его Святейшеству, Святейшему и Блаженнейшему Католикосу-Патриарху Грузии Илие». Уже в самом оглавлении говорилось «о неканонической правомочности Грузинского Патриархата на Абхазскую Православную Церковь».

«С помощью Божией желаем мы начать исправлять ошибки, которые были допущены в отношении канонического статуса Абхазской Церкви. Абхазская Православная Церковь является наследницей Абхазского Католикосата. Церковный Совет Абхазской Православной Церкви обращается к Московскому Патриархату, так как миссия восстановления православного христианства на Кавказе принадлежит Московскому Патриархату».

Для авторов письма «правилом и каноном» является заявление Патриарха Тихона в 1918 году «о неправомочности претензий Грузинской Православной Церкви на территорию Абхазии».

«В 1992 году вопреки исторической и канонической правде вселенский патриарх выдал Томос Грузинской Православной Церкви об автокефалии, определив Абхазию как каноническую территорию Грузинской Православной Церкви. Абхазская Православная Церковь не входила в состав Грузинской Православной Церкви, и восстанавливает свой статус Абхазского Католикосата».

В письме также говорится, что с XIX века Русская православная церковь возрождает православие на Кавказе. «Мы ждем, что с ее помощью Абхазская Православная Церковь добьется канонического признания независимости Абхазской Православной Церкви», — заявляют авторы.

«Абхазская Православная Церковь заявляет, что не желает иметь братскую духовную связь с теми, кто вопреки евангельской правде считает Абхазию канонической территорией Грузинской Православной Церкви».

В этой связи Виссарион Аплиаа и другие священнослужители, подписавшие обращение, призывают всех православных христиан исследовать канонический статус Абхазской церкви.

«Коварное» предложение

В ответ на письмо абхазских священников Патриархия Грузинской православной церкви обратилась к Аплиаа с предложением: для обсуждения «проблемных вопросов» его пригласили в Тбилиси. Письмо подписано секретарем Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго протоиереем Михаилом Ботковели:

«Сообщаем Вам, что мы ознакомились с Вашим обращением к Патриархам Грузии и России. Несмотря на то, что мы категорически не согласны с содержанием и духом письма, осознаем необходимость начала диалога. Как Вы знаете, враг разделяет, а Бог объединяет. Поэтому думаем, что было бы полезнее по этой теме с Вами встретиться в Тбилиси и напрямую обсудить проблемные вопросы».

На письмо Патриархии Грузии Виссарион Аплиаа отреагировал крайне бурно. В интервью абхазскому телевидению он назвал предложение ГПЦ «коварством».

«Как это так? Я этот вопрос буду решать в Тбилиси?! Этот вопрос не в Тбилиси решается. Этот вопрос решается именно там, где было решено 100 лет назад. Вот туда будем возвращаться и там будем разговаривать. Только так», – заявил иерей.

«Там, где тебя убивают, уничтожают, туда ехать и разговаривать не следует. Это мое точное такое определение. Мы знаем, чем закончилась поездка Нестора Лакоба и Владислава Григорьевича (Ардзинба) в Грузию. Им доверять полностью не стоит».

В ответ на это протоиерей Михаил Ботковели посоветовал Аплиаа «смягчить тон заявлений» и говорить так, чтобы «оставить возможность для диалога». «Что касается того, где пройдут переговоры, им, вероятно, стоит воздержаться от выдвижения условий», — сказал Ботковели в эфире «Рустави-2».

Секретарь Католикоса-Патриарха отметил, что речь идет о прямом диалоге с абхазской стороной – без участия третьей стороны. Представитель ГПЦ также подчеркнул, что к такому диалогу грузинская сторона готова. Официального уведомления от Виссариона Аплиаа об отказе от встречи в Тбилиси пока не получали.

Немного истории

Все поместные православные церкви признают Абхазию канонической территорией Грузии. Признает это и Московский патриархат, хотя и с оговорками. К примеру, Патриарх Кирилл, обращаясь к предстоятелю Грузинской православной церкви Илие Второму, стал искажать его официальный титул (Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх Грузии, архиепископ Мцхета-Тбилиси и митрополит Пицунды и Цхум-Абхазети). В сокращенной версии больше нет упоминания Абхазии.

Епархия, которую Патриарх Кирилл в своих письмах перестал упоминать, была учреждена в 1917 году – после восстановления автокефалии Грузинской православной церкви. До начала 90-х годов она всегда находились в подчинении ГПЦ. Но после вооруженного конфликта в Абхазии епархия с 300 тысячами этнических грузин была изгнана из региона.

Виссарион Аплиаа стал единственным священником, рукоположенным в иереи Грузинской православной церковью и не запрещенным в служении. После войны он возглавил епархию, позже зарегистрированную де-факто властями в качестве т. н. Абхазской православной церкви.

Аплиаа неоднократно призывал Москву определить его статус. В феврале 2021 года он даже приостановил службу до тех пор, пока не будет принято соответствующее решение.

«Мы не можем быть частью Грузинской церкви. Мы не были частью Грузинской церкви и не будем», – заявлял иерей.

Патриархия ГПЦ тогда напомнила, что сам Виссарион Аплиаа был рукоположен в священники Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым. И по сегодняшний день он находится в пределах юрисдикции Грузинской православной церкви. В заявлении Патриархии также отмечалось, что «своими заявлениями абхазский священник грубо исказил церковную историю».