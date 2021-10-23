Григол Вашадзе после встречи с Саакашвили: главное – человечность и дружба

Третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме навестил его бывший соратник, экс-министр иностранных дел Григол Вашадзе. После встречи политик не стал рассказывать журналистам, о чем именно они говорили, сказав, что это не подлежит обсуждению. При этом Вашадзе сказал, что запомнил послание Саакашвили.

«Что касается того, являюсь ли я членом «Национального движения» или нет… Не важны ни партии, ни членство в партиях, ни тот балаган, который творится в грузинской политике. На первом плане – человечность и дружба. С Михаилом Саакашвили связана огромная и, пожалуй, самая интересная часть моей жизни», — сказал Григол Вашадзе.

Напомним, утром 1 октября, накануне выборов в органы местного самоуправления, Михаил Саакашвили сообщил о своем возвращении на родину. Вечером того же дня власти заявили о его задержании. Экс-президент был переведен в пенитенциарное учреждение №12 города Рустави, где в знак протеста объявил голодовку.