Саакашвили требует привести его в суд, чтобы международное сообщество узнало правду

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призывает власти привести его в зал суда, чтобы грузинский народ и международное сообщество могли услышать правду. Заявление экс-главы государства появилось на его страничке в соцсети Facebook.

«Вместо того, чтобы распространять мои улыбающиеся видео из разных экзотических мест, я советую и категорически требую от «властей» привести меня в их «суд», чтобы грузинский народ и международное сообщество могли услышать всю правду от меня, как от первого лица. Или вы больше всего боитесь правды?», — написал Саакашвили.

Отметим, что днем ранее, 21 октября, проправительственный телеканал «Имеди» показал видео, якобы снятое в прицепе фуры, в которой экс-президент Грузии вернулся на родину. По информации журналистов, Саакашвили, наряду с несколькими другими сценариями, заранее подготовил версию своего предполагаемого похищения. В случае, если бы ему не удалось въехать в Грузию, он бы якобы разыграл сценарий похищения.