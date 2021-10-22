Премьер Грузии назвал постыдным голосование за партию Саакашвили

Сегодня поддерживать и голосовать за представителей правительства Саакашвили и их кандидатов – это реально большой стыд. Об этом в ходе визита в город Хоби заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«В Хоби очень хорошие настроения, здесь нам не хватало совсем чуть-чуть, чтобы положить конец «нацам» («Единому национальному движению», — прим. ред.). Но понятно, что в силу разных факторов здесь нам понадобится второй тур. Во втором туре наш кандидат выиграет с очень большим преимуществом. Хоби прекрасно знает, что у угнетающей и злой силы в Грузии нет перспективы».

При этом, говоря о «Грузинской мечте», Гарибашвили пообещал, что партия уделит «максимальное внимание» развитию муниципалитета Хоби. У нас серьезные планы по развитию регионов на ближайшие месяцы, и все будет очень хорошо», — заключил премьер-министр.