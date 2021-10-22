Коронавирус в Грузии: статистика 22 октября

В Грузии за сутки выявлено 4 155 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 684 337-ми.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 352;

Имерети – 777;

Кахети – 669;

Самегрело – Земо Сванети – 299;

Шида Картли – 306;

Квемо Картли – 287;

Аджария – 143;

Мцхета-Мтианети – 96;

Гурия – 95;

Самцхе-Джавахети – 95;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 36.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 507 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 624 688 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 40 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 9 657 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 49 966 (+1 608). Из этого числа 1 427 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 302 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 5 895 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 003 человека;

В карантинных пространствах находятся – 48 человек;

Проходят лечение на дому – 43 068 человек;

На самоизоляции находятся – 38 268 человек.

За последние 24 часа было проведено 49 960 тестов. В том числе 32 008 исследований на антиген и 17 952 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 8,32%. Показатель за последние 14 дней – 8,89%.