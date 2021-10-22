Адвокат: Саакашвили не может быть переведен в тюремную больницу

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили не может быть переведен в тюремную больницу. Об этом заявил журналистам адвокат экс-главы государства Шота Тутберидзе. По его словам, все осужденные имеют право ходатайствовать о переводе в клинику гражданского сектора.

«Перевести Михаила Саакашвили в больницу при тюрьме просто невозможно. Это не каприз Михаила Саакашвили. Мы требуем того, на что имеют право все заключенные, в том числе третий президент Грузии – перевод в клинику гражданского сектора, где он сможет получить достойное медицинское обслуживание», — сказал адвокат.

Тутберидзе прокомментировал заявление министра юстиции Рати Брегадзе, что в случае необходимости Саакашвили доставят в больницу при пенитенциарном учреждении №18 в Тбилиси (глданская тюрьма). Адвокат уверен, что это служит лишь для удовлетворения каприза правительства. По его словам, безопасность бывшего президента в тюремной клинике не может быть обеспечена.