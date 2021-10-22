Премьер Грузии назвал Саакашвили фейк-Гитлером

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сравнил бывшего президента страны Михаила Саакашвили с немецким фюрером Адольфом Гитлером. Глава правительства считает, что третий президент Грузии во всем повторяет за лидером Третьего Рейха.

«Я хочу провести сравнение. С одной стороны, сравнивать Саакашвили с Гитлером парадоксально и может быть абсолютно нерелевантно. Но этот человек повторяет во всем, и просто становится фейк-Гитлером. Когда Гитлера впервые посадили в тюрьму, он тоже объявил голодовку, и к нему приходило много посетителей. Примерно такую ​​же сцену поставил в тюрьме этот несчастный человек. Это примерно то же самое, как если бы Гитлер после Второй мировой войны требовал возвращения к власти и чтобы люди ему поверили. В наших масштабах это примерно то же самое».

Напомним, утром 1 октября, накануне выборов в органы местного самоуправления, Михаил Саакашвили сообщил о своем возвращении на родину. Вечером того же дня власти заявили о его задержании. Экс-президент был переведен в пенитенциарное учреждение №12 города Рустави, где в знак протеста объявил голодовку.