Бибилов о решении ЕСПЧ: «коллективный Запад» выгораживает Грузию

Де-факто президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что решение Европейского суда по правам человека не стало для него неожиданным. 21 октября стало известно, что ЕСПЧ отклонил заявления жителей региона на нарушения прав человека со стороны грузинских военных в период войны 2008 года.

«Я не скажу, что мы ждали другого решения. Согласно их логике, если Грузия фактически не осуществляла контроль над Южной Осетией, то и не должна нести ответственность за сотни убитых и тысячи раненных мирных жителей? Но ведь эти люди были убиты или ранены военнослужащими армии Грузии, которую в Южную Осетию направило своим приказом руководство Грузии. Армия Грузии применяла без всякого разбора артиллерию по жилым районам Цхинвала, военнослужащие грузинской армии прямой наводкой расстреливали дома жителей Южной Осетии, расстреливали машины, на которых пытались выехать беженцы. И тем не менее, судьи ЕСПЧ решили, что это не подпадает под грузинскую юрисдикцию», — сказал де-факто президент.

Бибилов сослался на позицию некоего «коллективного Запада», исходя из которой, по его словам, понятно, что «политика выгораживания Грузии и тех ее патронов, которые ее благословили на вооруженную агрессию, будет продолжаться и дальше». Тем не менее, Цхинвали будет пользоваться любой возможностью, чтобы защищать права жителей региона и «доносить до мирового сообщества правду о событиях 2008 года», добавил он.