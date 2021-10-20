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«Мокрый песок» Элене Навериани покажут на кинофестивале Film Fest Gent

SOVAОт

Фильм грузинского режиссера Элене Навериани «Мокрый песок» покажут на международном кинофестивале в бельгийском городе Гент 20 и 21 октября.

Film Fest Gent считается крупнейшим кинофестивалем в Бельгии. Впервые фестиваль прошел в 1974 году под названием Internationaal Filmgebeuren Gent.

Лента Навериани повествует о деревне на побережье Черного моря, где соседи истинно верят в то, что знают друг друга. Но однажды женщину Элико находят повешенной, а ее внучка Мо, приехавшая на похороны, неожиданно сталкивается с трагическими последствиями скрытой любви бабушки.

Фильм является совместным производством Грузии и Швейцарии. Премьера картины состоялась в августе этого года на 74-м Международном кинофестивале в Локарно. Тогда грузинский актер Гия Агумава получил приз за лучшее исполнение мужской роли в фильме «Мокрый песок».

 

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