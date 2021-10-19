Медики рекомендуют Саакашвили превентивную госпитализацию

По итогам консилиума врачи, курирующие здоровье третьего президента Михаила Саакашвили, пришли к решению перевести его на превентивную госпитализацию. Об этом заявил лечащий врач Саакашвили, Николоз Кипшидзе.

Известно, что согласие на подобную меру уже есть со стороны министерства юстиции.

Как заявил Кипшидзе,уже завтра, 20 октября, он встретится с третьим президентом. Только в случае согласия самого Саакашвили будет возможно перевести его в клинику.

Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. После своего заключения, экс-президент обьявил голодовку.