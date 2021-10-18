Грузинский историк удостоился премии американского института им. Гилдера Лермана

Премию американского института истории имени Гилдера Лермана Линкольна в этом году получил грузинский историк Александр Микаберидзе. Он удостоился награды за свою книгу «Войны Наполеона: глобальная история» (Oxford University Press, 2020).

По сообщению института, премия в размере 50 тысяч долларов будет вручена за лучшую книгу на английском языке, изданную в 2020 году в области военной истории.

Церемония награждения состоится в онлайн режиме 4 ноября и будет организована Историческим обществом Нью-Йорка.

«Я очень благодарен членам жюри, Институту американской истории Гилдера Лемана и Нью-Йоркскому историческому обществу за такую большую честь», — сказал Александр Микаберидзе.

Александр Микаберидзе — профессор истории Государственного университета Луизианы. Автор десятков книг и многочисленных научных работ внес свой вклад в создание официального учебника военной истории США, по которому преподают в Военно-морской академии США, а его книги о Наполеоне были отмечены множеством наград.