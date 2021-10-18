С 1 ноября Россия прекращает работу своего постоянного представительства при НАТО. Вместе с тем, в Москве закроется информационное бюро Североатлантического альянса. Об этом в понедельник 18 октября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Решение Кремля связано с отзывом 8 российских сотрудников при НАТО, которое ранее было принято со стороны альянса. По словам Лаврова, в Москве тогда предупреждали о «зеркальных шагах».

«У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности, и в ответ на действия НАТО мы прекращаем работу своего постоянного представительства при НАТО,

– заявил российский министр иностранных дел.

После закрытия представительств контакты Россия и НАТО будут поддерживать через посла России в Бельгии.