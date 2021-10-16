Угулава, пришедший на акцию в поддержку Саакашвили, оштрафован за нарушение карантина

Оппозиционного политика Гиги Угулава оштрафовали на две тысячи лари (свыше 600 долларов) за нарушение правил изоляции и карантина. Об этом сообщает Общественный вещатель со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

У бывшего мэра Тбилиси 7 октября был диагностирован коронавирус. Несмотря на это, политик пришел на массовую акцию в поддержку Михаила Саакашвили, которая прошла 14 октября на Площади Свободы. Тогда оппозиционер заявил, что врачи дали ему на это право.

На следующий день Угулава опубликовал результат PCR-теста, который оказался отрицательным. Он также объяснил, что, решив выступить на митинге в центре Тбилиси, руководствовался американским протоколом. По словам политика, согласно этим правилам на 7-8 день болезни с лиц, привитых от Covid-19, ограничения снимаются.

«Я руководствуюсь этим, а не той драконовской чепухой, придуманной этими аферистами», — заявил Гиги Угулава.