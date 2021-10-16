На акции сторонников Саакашвили у бизнес-центра Иванишвили задержаны активисты

На акции протеста сторонников Михаила Саакашвили у бизнес-центра основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили прошли задержания. Манифестанты требуют освободить третьего президента из тюрьмы. Они скандируют «Свободу Мише!».

«Защита третьего президента страны – дело чести. Поэтому мы повсюду, мы вынудим их освободить этого человека. Все патриоты объединяются», — сказал один из активистов Георгий Мумладзе.

На месте мобилизованы силы полиции. Правоохранители не позволили активистам расклеивать стикеры, стали их оттеснять. Между участниками акции протеста и полицейскими произошла потасовка. Сообщается о трех задержанных.

Акция у бизнес-центра Иванишвили уже завершена. Оттуда сторонники Михаила Саакашвили направились к пенитенциарному учреждению №12 в городе Рустави, где содержится экс-президент.