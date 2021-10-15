МВД Грузии: найденная в Тбилиси аппаратура усиливала, а не глушила связь

Министерство внутренних дел Грузии дало разъяснение в связи с аппаратурой, обнаруженной вечером 14 октября в здании Сакребуло (городского собрания) Тбилиси. Оппозиционный телеканал Mtavari Arkhi сообщил, что во время массовой акции сторонников экс-президента Михаила Саакашвили эта приборы подавляли мобильную связь и интернет.

«Хотим проинформировать общественность о технических средствах, имевшихся в здании тбилисского Сакребуло 14 октября. Этот передвижной репитер представляет собой часть полицейской инфраструктуры, которая усиливает как механизм радиосигнала, так и сотовую мобильную связь. Он используется для поддержания бесперебойной связи между полицейскими подразделениями».

В МВД также сообщили, что указанное оборудование применяется во всех случаях, когда может возникнуть необходимость управлять массами и установить непрерывную связь между правоохранителями как посредством радиосигнала, так и через мобильную связь.

Отметим, что после завершения акции на Площади Свободы Mtavari Arkhi сообщил об обнаружении в здании городского собрания Тбилиси средств, заглушающих связь. Журналисты заявили, что в течение всего дня испытывали сложности с передачей сигнала.