Неизвестный пригрозил взорвать несколько посольств в Москве

В Москве начались проверки после получения информации об угрозе взрыва ряда посольств. В числе предполагаемо заминированных диппредставительств оказалась секция интересов Грузии при посольстве Швейцарии и т.н. посольство Абхазии.

«Вечером 11 октября в дежурную часть управления внутренних дел по Центральному административному округу (ЦАО) Главного управления МВД России столицы поступило письмо по электронной почте от мужчины. В нем он пообещал устроить «великий спектакль в городе Москве», заложив через пособников бомбы в посольствах Алжира, Абхазии, Грузии. Сам же злоумышленник с помощью дронов пригрозил взорвать стадионы «РЖД-Арена», «Лужники», «Открытие Банк Арена», а также аэропорт Внуково», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что в ходе проверки, взрывчатых веществ обнаружено не было.