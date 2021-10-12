ПА НАТО приняла резолюцию по России, в документе говорится и о Грузии

На встрече в Лиссабоне Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию об вызовах, возникающих из-за политики Кремля, в котором упомянута и Грузия.

Согласно документу, в глобальном контексте агрессивные действия России продолжают представлять прямую угрозу для евроатлантической безопасности.

В документе осуждается нарушение Россией территориальной целостности Грузии, Украины и Молдовы, попытки дестабилизировать ситуацию в этих странах с целью препятствования их европейской и евроатлантической интеграции.

В резолюции Парламентской ассамблеи НАТО выражается обеспокоенность серьезными нарушениями прав человека и этнической дискриминацией грузин в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе. Ассамблея подчеркивает необходимость выполнения Россией соглашения о прекращении огня, достигнутого при посредничестве ЕС и обеспечения прав ВПЛ на возвращение в свои дома.

Парламентская ассамблея считает, что НАТО должно более активно поддерживать Грузию и Украину в вопросах евроатлантической интеграции.