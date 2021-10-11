Демна Гвасалия - спикер первой фэшн-конференции Vogue
Демна Гвасалия - спикер первой фэшн-конференции Vogue

Демна Гвасалия призвал освободить Михаила Саакашвили

SOVAОт

Креативный директор модного дома Balenciaga Демна Гвасалия присоединился к тем, кто требует немедленного освобождения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Надпись «Free Misha» с подписью дизайнера под ней распространил генеральный директор Mtavari Arkhi и один из адвокатов Саакашвили Ника Гварамия.

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Напомним, экс-президента задержали в одном из спальных районов Тбилиси вечером первого октября. Сразу же Саакашвили объявил голодовку. Его соратники обеспокоены состоянием здоровья политика, сегодня 11-й день голодовки Саакашвили.

SOVA

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