Пострадавшие в результате трагедии в Батуми получат квартиры и компенсации

Пострадавшим в результате обрушения подъезда жилого дома в Батуми будут переданы квартиры. Об этом сегодня 11 октября сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Правительство Аджарии сделало все возможное, и мы, центральное правительство, будем их поддерживать, чтобы как можно скорее всем были переданы в собственность квартиры, а также денежные компенсации для обустройства», — сказал глава правительства.

11 октября в Грузии объявлено днем траура по жертвам трагедии в Батуми.

Напомним, обрушение подъезда жилого дома в центре Батуми произошло примерно в полдень 8 октября. Вызволить живыми из-под завалов удалось только двоих человек – мужчину и женщину, но впоследствии 35-летняя женщина скончалась в больнице. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.

Из девяти погибших трое – дети. Кроме того, четыре жертвы обрушения – двое взрослых и двое несовершеннолетних – члены одной семьи.

По факту обрушения МВД Грузии задержало троих человек, прокуратура уже предъявила обвинения. Среди задержанных — гражданин иностранного государства, хозяин одной из квартир дома З. Б., 1975 г. р., а также рабочие Х. С. 1962 г. р. и Г. С., 1992 г. р. По данным следствия, строительные и ремонтные работы в квартире велись с грубым нарушением правил безопасности. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 240 (Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия) и части 3 статьи 187 (Повреждение или уничтожение вещи, повлекшие по неосторожности причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия).