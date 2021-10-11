Михаила Саакашвили навестили мать и дети

Михаила Саакашвили навестили родные. В руставский изолятор пришли мать третьего президента Гиули Аласания и его двое сыновей – Николоз и Эдуард.

«Это была первая встреча, мы обрадовались. Будет хорошо, если его обследуют. Я знала о его мнении по поводу голодовки, он совсем не хочет говорить на эту тему < > Существенная разница между тем, как он себя чувствовал до этого и как чувствует сейчас. Между дверями и местом, куда он сел, было очень маленькое расстояние, но я не понимаю как он вообще ходит. Визуально он не выглядит так, как раньше, но это уже оценивать врачам», — рассказала журналистам Гиули Аласания.

Напомним, третьего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в Тбилиси вечером первого октября. Сегодня 11-й день, как Саакашвили объявил голодовку.