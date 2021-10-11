COVID-19 в Грузии: статистика 11 октября

В Грузии за сутки выявлено 1 530 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 635 583-х.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 465;
- Имерети – 334;
- Кахети – 294;
- Самегрело – Земо Сванети – 142;
- Квемо Картли – 49;
- Шида Картли – 50;
- Аджария – 98;
- Гурия – 36;
- Мцхета-Мтианети – 19;
- Самцхе-Джавахети – 31;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 12.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 1 848 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 602 372 лица. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 23 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 9 962 случая летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 23 916. Из этого числа 1 006 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 257 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 514 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 703 человека;
- В карантинных пространствах находятся – 71 человек;
- Проходят лечение на дому – 18 699 человек;
- На самоизоляции находятся – 19 717 человек.
За последние 24 часа было проведено 17 711 тестов. В том числе 11 033 исследования на антиген и 6 678 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 8,64%. Показатель за последние 14 дней – 6,25%.