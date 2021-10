МИД Армении выразил соболезнования в связи с трагедией Батуми

Министерство иностранных дел Армении выразило соболезнования в связи с гибелью людей в центре Батуми, где 8 октября обрушилась часть жилого дома. Об этом говорится в сообщении МИД в Twitter.

«Мы опечалены новостью об обрушении жилого дома в городе Батуми (Грузия). Наши искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Армения солидарна с дружественным народом Грузии».

Saddened w/news of collapse of a residential building in #Batumi city (Georgia). Our sincere condolences to the families of victims & heartfelt wishes of speedy recovery to all injured. #Armenia 🇦🇲 stands in solidarity with friendly people of #Georgia 🇬🇪. @MFAgovge

