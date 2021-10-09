МИД Армении выразил соболезнования в связи с трагедией Батуми

Министерство иностранных дел Армении выразило соболезнования в связи с гибелью людей в центре Батуми, где 8 октября обрушилась часть жилого дома. Об этом говорится в сообщении МИД в Twitter.

«Мы опечалены новостью об обрушении жилого дома в городе Батуми (Грузия). Наши искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Армения солидарна с дружественным народом Грузии».

Saddened w/news of collapse of a residential building in #Batumi city (Georgia). Our sincere condolences to the families of victims & heartfelt wishes of speedy recovery to all injured. #Armenia 🇦🇲 stands in solidarity with friendly people of #Georgia 🇬🇪. @MFAgovge — MFA of Armenia🇦🇲 (@MFAofArmenia) October 9, 2021

Ранее соболезнования в связи с трагедией выразило и министерство иностранных дел Азербайджана.

Напомним, обрушение части жилого дома произошло в Батуми в полдень 8 октября. Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается уже более суток. Вызволить живыми из-под завалов удалось только двоих человек – мужчину и женщину, но впоследствии 35-летняя женщина скончалась в больнице. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.

В общей сложности в результате трагедии погибли восемь человек, трое из которых – дети.

По факту обрушения МВД Грузии задержало троих человек. Это гражданин иностранного государства, хозяин одной из квартир дома З. Б., 1975 г. р., а также рабочие Х. С. 1962 г. р. и Г. С., 1992 г. р. По данным следствия, строительные и ремонтные работы в квартире велись с грубым нарушением правил безопасности.

В связи с трагедией в Батуми 11 октября в Грузии объявлено днем траура.