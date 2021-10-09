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Коронавирус в Грузии: статистика 9 октября

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлено 2 844 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 631 563-х.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 775;
  • Имерети – 607;
  • Кахети – 368;
  • Самегрело – Земо Сванети – 339;
  • Квемо Картли – 154;
  • Шида Картли – 147;
  • Аджария – 127;
  • Гурия – 116;
  • Мцхета-Мтианети – 85;
  • Самцхе-Джавахети – 74;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 52.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 814 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 598 468 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 29 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 9 221 случай летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 23 848 (+2 001). Из этого числа 945 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 257 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 203 человека;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 667 человек;
  • В карантинных пространствах находятся – 67 человек;
  • Проходят лечение на дому – 18 978 человек;
  • На самоизоляции находятся – 17 696 человек.

За последние 24 часа было проведено 38 042 теста. В том числе 23 889 исследований на антиген и 14 153 PCR-теста (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 7,48%. Показатель за последние 14 дней – 5,94%.

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