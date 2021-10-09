Из-за трагедии в Батуми отменены мероприятия в рамках Дня Тбилиси

Мэр Тбилиси Каха Каладзе объявил об отмене онлайн-мероприятий, приуроченных к дню города. Такое решение принято в связи с трагедией в Батуми, где в результате обрушения части жилого дома погибли по меньшей мере восемь человек.

«Трагедия, объединившая всю страну, — общая боль для всех. Тбилиси – город, который не раз показывал пример солидарности в трудную минуту. Даже сегодня, в эти непростые моменты, Тбилиси поддерживает Батуми. По решению нашей команды мероприятие, которое должно было пройти в телевизионном формате по случаю празднования «Тбилисоба», будет отменено».

По словам Каладзе, средства, выделенные на праздничные мероприятия, будут перечислены в Фонд помощи семьям погибших и жертв трагедии в Батуми.

Отметим также, что в связи с обрушением жилого дома и гибели людей 11 октября в Грузии объявлено днем траура.