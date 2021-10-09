В Батуми заявили о риске обрушения дома по соседству с рухнувшим

Специалисты предупреждают об опасности обрушения дома, расположенного по соседству с рухнувшим зданием на улице 26 мая в Батуми. Об этом заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.

«Строители по-прежнему предполагают, что есть опасность, некоторые части могут обрушиться», — сказал глава МВД, слова которого приводит издание Batumelebi.ge.

Поисково-спасательная работа на месте инцидента уже приостановлена. Спасателей вывели с указанной территории.

Жилой дом, часть которого обрушилась 8 октября, расположен в центре Батуми в районе плотной застройки. К нему примыкают другие жилые корпуса, население которых было экстренно эвакуировано.

В результате обрушения погибли девять человек, в том числе трое детей. Извлечь из-под завалов живым спасателям удалось только одного человек. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое, мужчина подключен к аппарату искусственного дыхания.

По факту обрушения МВД Грузии задержало троих человек. Это гражданин иностранного государства, хозяин одной из квартир дома З. Б., 1975 г. р., а также рабочие Х. С. 1962 г. р. и Г. С., 1992 г. р. По данным следствия, строительные и ремонтные работы в квартире велись с грубым нарушением правил безопасности. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 240 (Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия) и части 3 статьи 187 (Повреждение или уничтожение вещи, повлекшие по неосторожности причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия).

В связи с трагедией в Батуми 11 октября в Грузии объявлено днем траура.