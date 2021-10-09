Под завалами дома в Батуми обнаружен еще один погибший. Число жертв достигло девяти

Под завалами обрушившегося дома в Батуми обнаружено тело еще одного погибшего. Об этом заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. По его словам, вероятно, под обломками больше нет людей, поэтому поисковая операция будет приостановлена.

«Хочу выразить соболезнования семьям. Ситуация сложная. Девять человек погибли. Вчера и сегодня были самыми тяжелыми днями», — сказал глава МВД.

Напомним, обрушение подъезда жилого дома в центре Батуми произошло примерно в полдень 8 октября. Вызволить живыми из-под завалов удалось только двоих человек – мужчину и женщину, но впоследствии 35-летняя женщина скончалась в больнице. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.

Из девяти погибших трое – дети. Кроме того, четыре жертвы обрушения – двое взрослых и двое несовершеннолетних – члены одной семьи.

По факту обрушения МВД Грузии задержало троих человек. Это гражданин иностранного государства, хозяин одной из квартир дома З. Б., 1975 г. р., а также рабочие Х. С. 1962 г. р. и Г. С., 1992 г. р. По данным следствия, строительные и ремонтные работы в квартире велись с грубым нарушением правил безопасности. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 240 (Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия) и части 3 статьи 187 (Повреждение или уничтожение вещи, повлекшие по неосторожности причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия).

В связи с трагедией в Батуми 11 октября в Грузии объявлено днем траура.