Омбудсмен Грузии: трагедия в Батуми показала важность регуляций и гражданской ответственности

Народный защитник Грузии Нино Ломджария прокомментировала трагедию в Батуми, где в результате обрушения части жилого дома погибли по меньшей мере восемь человек. Омбудсмен выразила соболезнования родным и близким погибших и призвала к проведению своевременного и эффективного расследования причин трагедии.

Ломджария также подчеркнула, что «ужасающий факт, произошедший в Батуми, продемонстрировал, насколько важно ужесточение государственных регуляций, устранение незаконных построек и надзор за ними, а также гражданская ответственность».

«Пока неизвестны причины этой страшной трагедии, которая могла быть стать следствием, на первый взгляд, незначительной халатности. Вот почему долг каждого гражданина – проявлять осторожность и не действовать только в своих интересах, что поставит под риск как его самого, так и окружающих людей».

Народный защитник также выразила благодарность спасателям, которую более суток работают на месте обрушения дома. «Вы совершаете подвиг!», — говорится в заявлении Нино Ломджария.

Напомним, обрушение подъезда жилого дома в Батуми произошло примерно в полдень 8 октября. Вызволить живыми из-под завалов удалось только двоих человек – мужчину и женщину, но впоследствии 35-летняя женщина скончалась в больнице. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.

По факту обрушения МВД Грузии задержало троих человек. Это гражданин иностранного государства, хозяин одной из квартир дома З. Б., 1975 г. р., а также рабочие Х. С. 1962 г. р. и Г. С., 1992 г. р. По данным следствия, строительные и ремонтные работы в квартире велись с грубым нарушением правил безопасности. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 240 (Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия) и части 3 статьи 187 (Повреждение или уничтожение вещи, повлекшие по неосторожности причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия).

В связи с трагедией в Батуми 11 октября в Грузии объявлено днем траура.