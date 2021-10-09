«Грузинская мечта» из-за трагедии в Батуми прерывает предвыборную кампанию

Правящая партия «Грузинская мечта» до 12 октября приостанавливает предвыборную кампанию. Такое решение принято в связи с трагедией в Батуми, где в результате обрушения части жилого дома погибли по меньшей мере восемь человек.

«Выражаем скорбь и соболезнования родным и близким погибших и всей Грузии. Сегодня каждый грузин скорбит. В память о погибших «Грузинская мечта» до 12 октября прекращает любую предвыборную и политическую деятельность», — говорится в заявлении партии.

Ранее о временной приостановке предвыборной кампании заявил и кандидат в мэры Батуми от «Единого национального движения» Георгий Киртадзе.

Отметим также, что в связи с обрушением жилого дома и гибели людей 11 октября в Грузии объявлено днем траура.