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МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с обрушением дома в Батуми

SOVAОт

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Грузии в связи с обрушением жилого дома в центре Батуми. Об этом говорится в сообщении МИД страны в Twitter.

«Известие об обрушении семиэтажного здания в грузинском городе Батуми очень опечалило нас. Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям жертв этого инцидента и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Выражаем солидарность с дружественной Грузией».

Отметим, что, по данным грузинских СМИ, один из задержанных по факту обрушения дома является гражданином Азербайджана. Это хозяин квартиры на первом этаже рухнувшего корпуса, где велись строительные и ремонтные работы. По данным МВД, это происходило с нарушением правил безопасности. Задержаны также двое рабочих.

SOVA

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