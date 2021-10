МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с обрушением дома в Батуми

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Грузии в связи с обрушением жилого дома в центре Батуми. Об этом говорится в сообщении МИД страны в Twitter.

«Известие об обрушении семиэтажного здания в грузинском городе Батуми очень опечалило нас. Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям жертв этого инцидента и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Выражаем солидарность с дружественной Грузией».

The news on collapse of a seven-story building in #Batumi city of #Georgia very saddened us. We present our heartfelt condolences to the families of victims of the deadly incident & wish speedy recovery to all injured. Expressing solidarity with friendly #Georgia. 🇦🇿🇬🇪 @MFAgovge

