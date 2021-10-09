СМИ: 4 из 6 погибших при обрушении в Батуми – члены одной семьи

Четверо из шести погибших в результате обрушения жилого дома в Батуми являются членами одной семьи. По данным грузинских СМИ, это 35-летняя Инга Мекеидзе, двое ее несовершеннолетних детей и деверь.

Вечером 8 октября спасателям удалось вызволить Мекеидзе живой из-под завалов. Она была экстренно госпитализировано, но врачам не удалось спасти ее жизнь. По словам медиков, за ночь у пациентки случилось четыре остановки сердца, а примерно в 10 часов утра она скончалась.

К тому моменту спасатели извлекли из-под обломков двоих погибших детей женщины – 1 и 9 лет. Вместе с несовершеннолетними был обнаружен их дядя. Как рассказали близкие семьи изданию Ambavi.ge, мужчина живет за границей, но недавно приехал в Батуми и гостил у брата. По их словам, он был найден в обнимку с племянниками.

Из семьи в живых остались только отец и еще один ребенок в возрасте до 5 лет. Как говорят близкие, им удалось спастись, поскольку мужчина отвел ребенка в детский сад.

Напомним, обрушение подъезда жилого дома в центре Батуми произошло в полдень 8 октября. Вскоре после этого удалось спасти ребенка, оказавшегося заблокированным в автомобиле, припаркованном у здания. Ближе к ночи из-под завалов живыми извлекли женщину [Ингу Мекеидзе] и мужчину. Состояние здоровья последнего остается тяжелым, он подключен к аппарату искусственного дыхания.

МВД Грузии сообщило о задержании по факту обрушения трех лиц. Это хозяин квартиры на первом этаже рухнувшего дома З. Б., 1975 г. р., а также рабочие Х. С. 1962 г. р. и Г. С., 1992 г. р. По данным следствия, строительные и ремонтные работы в квартире велись с грубым нарушением правил безопасности. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 240 (Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия) и части 3 статьи 187 (Повреждение или уничтожение вещи, повлекшие по неосторожности причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия).