Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к международному сообществу. Он вновь дал понять, что считает свое заключение в тюрьму политическим, и призвал мир обратить внимание на обстоятельства дела.

«1 октября меня арестовали и посадили в тюрьму. Основанием для ареста послужили два приговорах о которых никто в мире не знает, а также ордер на арест по двум рассматриваемым делам.

По закону Грузии, любой задержанный по текущему делу должен быть немедленно доставлен в суд. Судебное слушание не назначается уже девять дней, а судья недавно сказал моему адвокату, что заседание не состоится в течение нескольких недель.

Это очевидная попытка помешать моему публичному выступлению перед вторым туром выборов, где почти в каждом крупном городе результаты моей партии равны результатам партии Иванишвили.

Надеюсь, этот случай незаконного плена не окажется за пределами вашего внимания», — говорится в обращении Саакашвили.