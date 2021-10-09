Президент Грузии о трагедии в Батуми: до последней минуты есть надежда

В связи с трагедией в Батуми президент Грузии Саломе Зурабишвили распространила специальное заявление:

«Я поддерживаю людей и семьи, пострадавшие от этой трагедии. Сочувствую им в эти трудные времена. Спасибо каждому спасателю за этот самоотверженный и неутомимый труд. До последней минуты есть надежда на спасение жизней, и эта надежда нас всех объединяет. Да услышит Бог нашу мольбу!», — пишет президент Грузии Зурабишвили.

8 октября, в Батуми на улице 26 мая обрушилось жилое здание. Число жертв к опубликованию этого материала достигает четырех человек.

Причина пока неизвестна. По словам Гомелаури, появилось несколько версий, в том числе взрыв газа, хотя основной версией ведомство считает продолжающиеся строительные работы.