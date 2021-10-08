В Батуми обрушился жилой дом

На улице 26 Мая в Батуми обрушилась часть жилого дома. Есть пострадавшие. Сообщений о жертвах пока не поступало. Причины обрушения также неизвестны.

В СМИ распространяются две версии: по одной из них, произошел взрыв бытового газа, по другой, причиной обрушения стало строительство дополнительного этажа на крыше 5-этажного корпуса.

В результате обрушения были повреждены автомобили, припаркованные рядом с домом. В одном из них находился малолетний ребенок (по некоторым данным, ему 2 года). Спасателям не сразу удалось извлечь из-под завалов.

На месте работают спасатели, мобилизована спецтехника и бригады скорой помощи. Жильцов соседних домов эвакуируют.