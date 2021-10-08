Премьер Грузии едет в Батуми, где произошло обрушение

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили намерен сегодня отправиться в Батуми и лично ознакомится с ситуацией на месте обрушения части жилого дома. По словам главы правительства, государство окажет всем пострадавшим соответствующую помощь.

Премьер отметил, что на месте происшествия были мобилизованы все соответствующие службы – как сотрудники МВД, так и представители органов местного самоуправления и службы мэрии. Ведутся спасательные работы по скорейшему вызволению людей из-под завалов.

«Министерство внутренних дел уже начало расследование, которое установит причины происшествия. Министр внутренних дел уже отбыл в Батуми, и я лично уезжаю сегодня, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией », — сказал Гарибашвили.

Напомним, в полдень 8 октября в центре Батуми произошло обрушение части жилого дома. Есть пострадавшие, в том числе двое детей, которые в момент инцидента находились в машинах, припаркованных рядом с корпусом. Причины обрушения пока неизвестны, в СМИ распространяются разные версии. По одной из них, инциденту предшествовал взрыв бытового газа, по другой – на первом этаже здания велись ремонтные работы. Кроме того, сообщается, что под зданием проводилась реабилитация водопровода и канализационной системы, а также о том, что над домом был надстроен этаж.

Глава МВД Вахтанг Гомелаури уже находится на месте.