Отец Саакашвили: Миша, прошу, прекрати голодовку!

Николоз Саакашвили, отец третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, призывает сына прекратить голодовку. На своей страничке в соцсети Facebook он написал, что такая форма протеста «льет воду на мельницу врага». По его словам, сейчас, напротив, необходимо набираться энергии для дальнейшей борьбы.

«На данном этапе у меня нет других средств коммуникации со своим сыном Мишей. Надеюсь, смогу донести свой голос до него хотя бы через социальные сети. Миша! Обращаюсь к тебе как врач и отец. Речь идет о голодовке, которая ничего хорошего твоему здоровью не принесет, лишь навредит».

По словам Николоза Саакашвили, экс-президент должен до конца стоять рядом с народом и со свойственной ему энергией и неустанностью. По его словам, на определенном этапе акция голодовку сделала свое «протестное дело», но теперь она только вредит.

«Прошу, прекрати эту акцию, соберись с силами и энергией для дальнейшей борьбы. Прими это решение. До встречи», — написал Николоз Саакашвили.

Отметим, что экс-президент Грузии голодает уже восьмой день. К крайней форме протеста он обратился после того, как был помещен в руставское исправительное учреждение после возвращения на родину. Саакашвили считает себя политзаключенным.