Из-под завалов в Батуми вызволена женщина

В Батуми из-под завалов обрушившегося дома вызволена женщина. Она провела под обломками около девяти часов, но на момент спасения была в сознании. Собравшиеся на месте люди отреагировали на ее вызволение аплодисментами. Пострадавшая госпитализирована.

Супруг женщины заявил, что под завалами остаются их дети. По его словам, возможно, спасатели слышат их голоса.

Ранее удалось спасти полуторагодовалого ребенка, который оказался заблокирован в автомобиле, припаркованном у дома.

Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается. По некоторым данным, из-под завалов до сих пор слышны голоса людей. СМИ также сообщают, что некоторые из оказавшихся под обломками людей находятся на телефонной связи со спасателями. Ранее глава МВД Вахтанг Гомелаури и премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявляли, что под запалами могут оставаться 10-15 человек.

Напомним, обрушение в центре Батуми произошло примерно в полдень 8 октября. Рухнула часть жилого дома. Причины произошедшего пока неизвестны.