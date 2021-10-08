Глава МИД: участие Грузии в одном формате с оккупантом сложно, но от региональных проектов нельзя отказываться

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что страна должна участвовать в крупных региональных проектах. Об этом он заявил, комментируя инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «3+3». Речь идет о региональной платформе, которая должна объединить три страны Южного Кавказа – Грузию, Армению и Азербайджан, а также три крупных региональных игрока – Турцию, Россию и Иран.

По словам главы МИД Залкалиани, для Тбилиси препятствием на пути в этот формат является российская оккупация части территории страны. В интервью Общественному вещателю дипломат отметил, что позиция Грузии по этому поводу известна как в США и ЕС, так и в потенциальных государствах-участниках этого формата сотрудничества.

Вместе с тем, как признается Давид Залкалиани, он хочет заставить общество думать, что Грузия не должна отставать от происходящих в регионе процессов.

«Участвовать в таком формате со страной-оккупантом будет очень сложно. Конечно, в условиях, когда мы не видим никаких процессов в направлении деоккупации, очень сложно включиться в такой формат и говорить о каких-то инфраструктурных проектах.

Но я также хотел бы предложить общественности подумать над такой ​​позицией, что мы все же должны хоть как-то участвовать в крупных геополитических проектах и ​​выстраивании отношений. Конечно, не за счет государственных интересов и каких-то уступок оккупанту. Конечно, красная линия – это суверенитет и территориальная целостность нашей страны», — добавил Залкалиани.

По словам министра иностранных дел, вовлечение Грузии в новые, в том числе инфраструктурные, проекты очень важно, иначе страна может потерять свою роль в регионе.