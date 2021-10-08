«Грузинская мечта»: мы тоже призываем Саакашвили прекратить голодовку

«Я тоже призываю Саакашвили прекратить голодовку». Так депутат от «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили ответил на слова адвоката бывшего президента о том, что тот уже похудел на 12 килограммов. Член правящей партии добавил, что, «конечно, это его личное решение», на которое администрация тюрьмы никак не сможет повлиять.

Папуашвили партии также прокомментировал сообщения об условиях содержания Михаила Саакашвили. По словам депутата, в последние дни «распространялась ложь» на эту тему, в том числе, адвокатами экс-президента. Речь идет об утверждениях, что у него не было матраса, а также телевизора. Позже адвокаты признали, что матрас у Саакашвили был, но плохого качества, и только недавно ему выдали дополнительный. Что касается телевизора, его должен купить в магазине пенитенциарного учреждения сам заключенный, что и было сделано «после прохождения соответствующих процедур», заявил Папуашвили.

Отметим также, что ранее с призывом прекратить голодовку к Михаилу Саакашвили обращались как Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй, так и его отец Николоз Саакашвили. Пока экс-президент не намерен отказываться от крайней формы протеста. Сегодня, 8 октября, — восьмой день голодовки.