Коронавирус в Грузии: статистика 8 октября

В Грузии за сутки выявлен 2 661 новый случай коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 628 719-ти.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 803;

Имерети – 559;

Кахети – 420;

Самегрело – Земо Сванети – 293;

Квемо Картли – 158;

Шида Картли – 116;

Аджария – 105;

Самцхе-Джавахети – 60;

Мцхета-Мтианети – 58;

Гурия – 53;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 36.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 1 274 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 597 654 лица. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 30 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 9 192 случая летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 21 847 (+1 357). Из этого числа 970 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 257 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 201 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 660 человек;

В карантинных пространствах находятся – 67 человек;

Проходят лечение на дому – 16 986 человек;

На самоизоляции находятся – 17 096 человек.

За последние 24 часа было проведено 36 840 тестов. В том числе 22 119 исследований на антиген и 14 721 PCR-тест (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 7,22%. Показатель за последние 14 дней – 5,70%.