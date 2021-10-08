Коронавирус в Грузии: статистика 8 октября

В Грузии за сутки выявлен 2 661 новый случай коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 628 719-ти.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 803;
- Имерети – 559;
- Кахети – 420;
- Самегрело – Земо Сванети – 293;
- Квемо Картли – 158;
- Шида Картли – 116;
- Аджария – 105;
- Самцхе-Джавахети – 60;
- Мцхета-Мтианети – 58;
- Гурия – 53;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 36.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 1 274 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 597 654 лица. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 30 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 9 192 случая летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 21 847 (+1 357). Из этого числа 970 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 257 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 201 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 660 человек;
- В карантинных пространствах находятся – 67 человек;
- Проходят лечение на дому – 16 986 человек;
- На самоизоляции находятся – 17 096 человек.
За последние 24 часа было проведено 36 840 тестов. В том числе 22 119 исследований на антиген и 14 721 PCR-тест (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 7,22%. Показатель за последние 14 дней – 5,70%.