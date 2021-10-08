Адмирал Роб Бауэр: Грузию и НАТО связывает уникальное партнерство

Четвертый визит Военного комитета НАТО в Грузию подтверждает непоколебимую поддержку Тбилиси со стороны Брюсселя. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр после встречи с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

По его словам, Североатлантический альянс и Тбилиси связывает уникальное взаимовыгодное партнерство, которое со временем будет только укрепляться. Бауэр подчеркнул важный вклад в миссию в Афганистане Грузии – как страны-партнера, а не члена военного блока.

Адмирал обратил внимание и на реализацию «Существенного пакета НАТО-Грузия». По его словам, в этом контексте сотрудничество становится еще более интенсивным не только в морском пространстве, но и в области воздушной, наземной и кибербезопасности. В завершение Роб Бауэр отметил, что Брюссель и дальше будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии.

В свою очередь Джуаншер Бурчуладзе заявил, что сотрудничество между Тбилиси и Брюсселем характеризуется беспрецедентной, необратимой динамикой, о чем свидетельствует сильная политическая и практическая поддержка Североатлантического союза в процессе подготовки Грузии к вступлению в альянс. Министр обороны отметил, что визит высшего военного органа НАТО в Грузию подтверждает неизменную поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений страны.

Напомним, в Грузии в четвертый раз проходит заседание Военного комитета НАТО. В программе визита – и двусторонние встречи на высоком уровне председателя Военного комитета НАТО с премьер-министром Грузии и руководителями министерства обороны.